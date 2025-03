Filho é preso após ameaçar a mãe com uma espingarda

Na noite do domingo (09) de março, a Polícia Militar de Cambará, no Norte Pioneiro, prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo no bairro São José II. A ocorrência foi registrada por volta das 22h00, após denúncia de que o suspeito estaria ameaçando sua mãe com uma espingarda.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o homem, que saía da residência pelo portão social. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao entrarem na casa, os policiais localizaram uma espingarda calibre .36 ao lado da porta de entrada, contendo uma munição calibre .38 picotada e não deflagrada.

A mãe do suspeito confirmou que o filho havia chegado em casa com a espingarda. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à delegacia para a lavratura do flagrante delito. A arma e a munição foram apreendidas.

A Polícia Militar segue realizando operações para combater o porte ilegal de armas e garantir a segurança da comunidade.