Cidade do Norte Pioneiro confirmou mais de 430 casos de dengue entre janeiro e fevereiro

O número de casos de dengue no Norte Pioneiro tem aumentado expressivamente nos últimos dias. Conforme o tempo passa, mais casos vão sendo confirmados dia após dia em diversas cidades da região, o que levanta uma preocupação eminente para a saúde pública. Na cidade de Carlópolis, por exemplo, foram confirmados mais de 430 casos de dengue apenas nos últimos dois meses, além de um óbito causado pela dengue.

No dia 28 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Carlópolis divulgou a última atualização do boletim epidemiológico da dengue, contendo informações e registros dos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Conforme as informações do boletim, são mais de 750 casos notificados, sendo que mais da metade foram confirmados.

De acordo com as informações da Secretaria, durante os primeiros 59 dias de 2025, a Saúde recebeu 753 notificações de casos de dengue. Deste número, a quantidade expressiva de 437 casos foi confirmada no município e 180 haviam sido descartados. Além disso, até a data do boletim, outros 135 casos estavam sob investigação. A reportagem ainda não teve acesso a novos registros referentes ao mês de março.

Além do aumento significativo dos casos confirmados na cidade, Carlópolis também registrou um óbito causado pela dengue. Cerca de um mês atrás, uma mulher de 43 anos de idade faleceu em decorrência de complicações causadas pela dengue.

Com os números aumentando a cada dia que se passa, a dengue continua a ser uma das preocupações que merecem atenção redobrada da população regional, além de que o aumento dos casos retrata um cenário preocupante para as autoridades de saúde da região.