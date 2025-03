Município do Norte Pioneiro está na lista das cidades mais inteligentes do mundo

Duas cidades do Paraná, Assaí e Ponta Grossa, foram incluídas no ranking Smart21 Communities of 2025, do Fórum de Comunidades Inteligentes (ICF). As duas cidades são as únicas brasileiras e as únicas representantes da América Latina na lista. Esta é a terceira vez consecutiva que os municípios do interior do Estado estão na disputa pela premiação.

Agora, Assaí e Ponta Grossa avançam para a semifinal do Smart City Award, que definirá, em junho, as sete finalistas do ranking Top7 Intelligent Communities. As sete comunidades mais inteligentes do mundo serão escolhidas nesta fase e, em outubro, durante o 2025 ICF Global Summit, será anunciada a cidade mais inteligente globalmente. Em 2024, Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo pela mesma premiação.

O ranking Smart21 é composto por 21 cidades selecionadas com base em dados quantitativos e qualitativos. As comunidades são escolhidas pelo ICF, uma organização sem fins lucrativos dedicada à pesquisa de políticas para o desenvolvimento de comunidades inteligentes. A seleção leva em conta princípios como a governança voltada para a prosperidade econômica inclusiva, saúde social e enriquecimento cultural.

De acordo com o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, o reconhecimento de Assaí e Ponta Grossa é um reflexo dos investimentos e esforços do Governo do Estado em promover a modernização das cidades. "O Governo do Estado tem aumentado investimentos e ações voltadas para a modernização das cidades. Por isso, é um grande orgulho ver o reconhecimento de Assaí e Ponta Grossa, que novamente integram a lista das comunidades mais inteligentes do mundo", afirmou Canziani.

As cidades selecionadas no ranking Smart21 de 2025 representam comunidades de nove países em cinco continentes, reforçando a diversidade global de iniciativas e estratégias de cidades inteligentes. Com o reconhecimento, Assaí e Ponta Grossa seguem em busca de uma posição entre as sete finalistas, com chances de alcançar a premiação máxima.