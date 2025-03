Primeiro evento em comemoração ao Dia da Mulher termina com sucesso em São José da Boa Vista

Primeiro evento municipal do Dia Internacional da Mulher foi realizado com sucesso em São José da Boa Vista. Foto: Divulgação

O município de São José da Boa Vista celebrou pela primeira vez, com evento idealizado e realizado pela prefeitura, o Dia Internacional da Mulher com um evento especial voltado às moradoras da cidade. Realizada em parceria entre a Prefeitura, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e outras entidades locais, a ação foi marcada por momentos de confraternização, serviços gratuitos e reconhecimento da importância das mulheres na sociedade.

O evento, que aconteceu ao longo do dia, reuniu dezenas de mulheres boavistenses, proporcionando um ambiente acolhedor e repleto de atividades voltadas ao bem-estar e à valorização feminina. Ao todo, foram realizados 200 atendimentos, resultado do esforço coletivo das profissionais envolvidas, que ofereceram serviços como cuidados com a saúde, assistência social e orientações diversas.

Para os organizadores, o sucesso da iniciativa busca novos projetos voltados para a mesma ideia de atender a população, além de valorizar celebrações como o Dia Internacional da Mulher. “Agradecemos ao prefeito, a primeira-dama, a toda a equipe da prefeitura e do CRAS. Que este seja apenas o primeiro de muitos outros eventos”, destacou a prefeitura em suas redes sociais.

Com isso, o primeiro evento municipal do Dia da Mulher foi realizado com sucesso em São José da Boa Vista, proporcionando um momento de cuidado especial com as mulheres boa-vistenses.