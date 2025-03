Ribeirão Claro lança mapa digital com atrações turísticas da cidade

Encontrar pontos turísticos e lugares para se divertir em cidades da região pode ser um desafio para muitas pessoas, principalmente para aqueles que não estão familiarizados com a área ou que têm pouco tempo para explorar. Pensando em oferecer mais praticidade e facilitar o acesso a essas atrações, a prefeitura de Ribeirão Claro anunciou a chegada do Mapa Turístico Interativo. A ferramenta inovadora reúne todos os pontos turísticos da cidade em um único local, permitindo que moradores e turistas encontrem facilmente as opções de lazer e cultura disponíveis, tornando a experiência ainda mais completa e acessível.

O anúncio do Mapa Turístico Interativo foi divulgado na tarde desta segunda-feira (10), e já está disponível para todos de forma online. Dentro da página direcionada no link do mapa, é possível visualizar locais como pousadas, restaurantes, serviços municipais, atendimentos de turismo, pontos principais da cidade e outros atendimentos necessários para quem deseja visitar a cidade.

A tecnologia, além de apresentar os principais lugares da cidade, também direciona os interessados diretamente ao Google Maps, afim de oferecer uma experiência que pode facilitar a exploração da cidade durante visitas ou até mesmo para facilitar a vida dos moradores que procuram contatos ou endereços de determinados locais.

Mapa também oferece uma lista de serviços do município. Foto: Print

A mecânica do Mapa Interativo é simples e de fácil manejo para os usuários que o acessarem. Ao abrir o mapa, os usuários se deparam com todos os pontos da cidade. Lojas, pontos comerciais e pontos turísticos aparecem na tela. Para encontra-los no Google Maps, basta os usuários clicarem no ícone em que desejam que serão redirecionados automaticamente.

Com a chegada do Mapa Turístico Interativo de Ribeirão Claro, encontrar um lugar de lazer, um bom restaurante ou até mesmo um lugar para dormir se torna uma tarefa mais fácil, tanto para quem visita o município quanto para os moradores.

Acesse o Mapa Turístico Interativo de Ribeirão Claro AQUI.