Carreta tomba e motorista morre em rodovia da região

Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite deste domingo (09) tirou a vida de um caminhoneiro na rodovia PR435, trecho que passa pelo município de Congonhinhas.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu uma carreta Scania. Segundo os dados colhidos no local, o motorista seguia no sentido Congonhinhas a Ibaiti quando perdeu o controle da direção e tombou na altura do km 9 da rodovia.

Com a violência do impacto, a cabine da carreta ficou destruída. Infelizmente, o homem de 57 anos que conduzia o veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da PRE e IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.