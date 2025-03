Repasses do Governo do Paraná e geração de empregos na Amunorpi revelam panorama econômico da região; veja lista completa

Os municípios que compõem a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) receberam, no mês de fevereiro, um total de repasses líquidos do Governo do Paraná que representa um crescimento de 9,34% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a geração de empregos formais no primeiro semestre de 2024 revela um cenário econômico dinâmico e com contrastes entre os municípios.

Entre as cidades que integram a Amunorpi, Santo Antônio da Platina foi o município que recebeu o maior repasse líquido, totalizando R$ 3.530.716,60, e também liderou a geração de empregos com um saldo positivo de 1.355 novos postos de trabalho. No outro extremo, Conselheiro Mairinck foi o que menos recebeu repasses, com R$ 420.338,82, além de apresentar baixo desempenho na criação de empregos.

Análise Econômica Comparativa

Apesar de possuir uma das maiores indústrias da região, a Pro Tork, Siqueira Campos registrou um saldo de apenas 55 empregos gerados, ficando atrás de cidades menores como Wenceslau Braz. O desempenho contrasta com Santo Antônio da Platina, que lidera tanto nos repasses estaduais quanto na geração de empregos, impulsionado pela presença da multinacional Yasaki e um comércio mais estruturado.

Jacarezinho e Ibaiti também demonstram força na economia regional, sustentados por setores distintos: enquanto Jacarezinho se destaca como polo educacional, Ibaiti mantém sua economia aquecida com a agroindústria e extração mineral.

O levantamento evidencia que, apesar do aumento nos repasses, a geração de empregos não acompanha necessariamente a arrecadação de cada município. Enquanto cidades com forte presença industrial deveriam liderar os índices de contratações, o cenário mostra que setores como educação e agricultura também exercem papel fundamental no desenvolvimento regional.

A expectativa é de que, com políticas públicas adequadas e investimentos em infraestrutura e capacitação, a região consiga alavancar ainda mais sua economia, gerando empregos e fortalecendo sua arrecadação.