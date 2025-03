Motorista que sobreviveu a explosão em Arapoti fala sobre acidente na PR092

Há quase um mês imagens impressionantes de um acidente registrado na rodovia PR092, em Arapoti, rodaram o Brasil. Além da gravidade da situação, as cenas que mostraram um caminhoneiro pulando do caminhão em chamas e caindo de cima de um viaduto chamaram a atenção ganhando repercussão nacional.

O acidente envolveu um caminhão caçamba que era conduzido por Leandro Inocêncio dos Santos e uma carreta carregada com produtos inflamáveis. A situação aconteceu na manhã do dia 12 de fevereiro no perímetro urbano da rodovia. Nas imagens, é possível observar que o caminhão de Leandro invade a pista contrária e sai para o acostamento atingindo a carreta que transitava no sentido contrário. Quase que imediatamente, ocorre uma explosão e o caminhoneiro pula da cabine em chamas caindo de cima do viaduto da Vila Romana.

As imagens fortes viaralizaram nas redes sociais e Leandro deu entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, contando detalhes de como tudo aconteceu. “Eu seguia pela rodovia quando percebi que o motorista que estava na minha frente reduziu a velocidade. Tentei frear o caminhão, mas não consegui. Pisei uma, duas, três vezes e nada. Senti que Deus tocou o meu coração falando para jogar o caminhão para esquerda no acostamento”, disse o caminhoneiro.

Após a explosão e a queda do viaduto, Leandro disse que apenas tentou sair do caminhão e salvar sua vida. “Eu nem prestei atenção que estava em viaduto. Quando pulei da cabine, achei que estava no acostamento e ali tinha terra firme”, contou. Devido à queda e ao fogo, o homem sofreu uma fratura no joelho e queimaduras pelo corpo, sendo socorrido e encaminhado ao hospital.

O motorista da carreta carregada com produto inflamável também deu entrevista ao Fantástico. “Eu saí correndo com o fogo do meu lado. Graças a Deus não aconteceu nada comigo”, disse José Luiz Goulart.