Asfalto Novo, Vida Nova já liberou quase R$ 1 bilhão para 60% dos municípios do Paraná

Com quase 80 anos, o aposentado Nhory Olegini tem sido testemunha das mudanças que marcaram o Sudoeste do Paraná. Nascido em Clevelândia, ele viveu em diversos municípios da região e relembra os tempos em que as cidades eram acessadas apenas por picadas, caminhos abertos na mata. Em Vitorino, onde reside atualmente, a transformação é visível. A cidade acaba de ser beneficiada pelo programa estadual Asfalto Novo, Vida Nova, que levou asfalto e calçadas para a localidade.

Nhory conta como as estradas, ainda na década de 1960, eram precárias, com o transporte realizado em carroças de mula. "Vim morar em Vitorino em 1969, a avenida era tudo barro e aqui era um carreirinho", recorda. Para ele, a chegada do asfalto representa uma mudança significativa. “Nem acreditava que ia sair desse jeito”, comenta, referindo-se à melhoria na infraestrutura local.

O programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Estado do Paraná, está promovendo grandes mudanças em cidades de pequeno porte. Com a parceria da Assembleia Legislativa, o programa tem investido em pavimentação, iluminação em LED e plantio de árvores nativas. Até o momento, quase R$ 1 bilhão foi liberado para obras em 242 municípios, o que representa 60% das cidades do Paraná.

A execução do programa ocorre em fases, com prioridade para municípios com até 7 mil habitantes, seguidos pelos de até 12 mil habitantes. Recentemente, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou a expansão do programa, com um aporte extra de R$ 700 milhões. Isso permitirá atender cidades com populações entre 12 mil e 25 mil habitantes, e entre 25 mil e 50 mil habitantes, que integram a terceira e quarta fases do projeto, respectivamente.

Com a ampliação, nove em cada 10 municípios do Paraná terão a área urbana totalmente pavimentada, beneficiando 363 cidades do estado. O Asfalto Novo, Vida Nova reflete o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da infraestrutura e o desenvolvimento urbano em municípios de diferentes tamanhos e regiões.