Motorista embriagado causa série de acidentes e acaba preso em Ribeirão Claro

Na noite da última quarta-feira (06), um homem foi preso após provocar uma sequência desastrosa de acidentes enquanto dirigia embriagado na cidade de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná. O motorista colidiu contra diversos veículos, danificou um muro e só parou depois de cair em uma ribanceira.

De acordo com as informações, o primeiro acidente aconteceu na Rua Luíz Fabiani, onde o condutor, que dirigia uma Chevrolet Trailblazer, atingiu uma motocicleta e fugiu. Em seguida, o mesmo motorista bateu contra uma Fiat Toro, empurrando o veículo contra outro carro que estava estacionado, e novamente deixou o local.

Logo depois destes dois acidentes, o motorista acabou batendo no muro do portal de entrada da Cascata Siqueroli, antes de perder o controle e acabar caindo na ribanceira que tem no local.

Frente a sequência desastrosa dos acidentes, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o motorista no local do último acidente, apresentando sinais evidentes de embriaguez, como andar cambaleante, olhos vermelhos, fala desconexa e um forte odor de bebida. Além dos sinais evidentes, os policiais ainda encontraram algumas garrafas de cerveja no interior do veículo.

Apesar de recusar o teste de bafômetro, o indivíduo foi levado ao hospital para exames e, após receber alta, recebeu voz de prisão. Ele foi autuado conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e encaminhado à Delegacia de Polícia.