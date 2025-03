Homem é preso com faca e confessa que iria matar duas pessoas

Um homem foi preso em posse de uma faca e confessou a polícia que iria matar duas pessoas. A ocorrência foi registrada no fim da noite da última segunda-feira (03) no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 os policiais receberam informações de que um indivíduo havia sido expulso da festa de Carnaval após causar confusão no local. Porém, o suspeito teria dito que voltaria a festa armado.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências e encontraram o homem na Praça Rui Barbosa. Durante a revista pessoal, foi encontrada com ele uma faca com 20 cm. Em contato com a solicitante, a mulher disse que o suspeito lhe assediou e agrediu, além de entrar em vias de fato com um amigo que foi lhe defender. Indagado sobre a situação, o suspeito disse que iria matar o homem e a mulher.

Frente aos fatos, o suspeito e a vítima foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.