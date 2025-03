Mulheres brigam por homem com tijolada e barra de ferro

Duas mulheres foram parar na delegacia após entrarem em vias de fato. As duas são a atual e a ex-namorada do mesmo homem. O caso foi registrado na tarde do domingo (02) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e agressão envolvendo duas mulheres registrada no bairro Jardim Bela Vista. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, esta passou a relatar que a ex-namorada do seu companheiro foi até o local portando um tijolo e jogou contra a solicitante. Além disso, ela também teria utilizado uma barra de ferro para lhe agredir, sendo que as duas entraram em luta corporal causando lesões em ambas as envolvidas. Já a suspeita, que aparentava estar embriagada, disse que foi até o local para conversar como ex-namorado, momento em que houve uma discussão com a atual e as duas entraram em vias de fato.

Frente aos fatos, as duas foram detidas e encaminhadas para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.