Suspeito é preso por homofobia após chamar homem de “Gay” e “Viado”

Um homem foi preso na noite do último sábado (01) acusado de praticar o crime de homofobia ao chamar um homem de “Gay” e “Viado”. A situação foi registrada no município de Santa Mariana.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, durante a Operação Carnaval os policiais foram abordados por um homem que trabalhava na organização da festa e passou a relatar que havia sido vítima de homofobia. Segundo ele, um cidadão tentou subir no trio elétrico e, devido a não deixar, levou um tapa no rosto além de ser chamado de “Viado”. O suspeito ainda teria dito que não gosta de “Gay”.

Durante diligências, o suspeito foi localizado e informado sobre a situação. Ele foi detido por haver indícios de crime de homofobia e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.