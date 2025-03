Polícia Militar prende três homens e recupera notebook furtado em São José da Boa Vista

Na manhã da última quinta-feira (27), a Polícia Militar foi acionada para atender a um furto que havia sido realizado em um escritório de advocacia na cidade de São José da Boa Vista. Durante a operação, três homens foram presos e um notebook que havia sido furtado foi recuperado.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, após os policiais receberem o boletim de ocorrência relatando o furto, iniciaram um patrulhamento na Vila Centenário. Durante as buscas, um dos moradores do local informou aos policiais que viu um dos suspeitos com um notebook em um ponto conhecido pela venda de drogas.

Após o relato do morador, os policiais se dirigiram ao local indicado e, após algumas buscas, conseguiram localizar o suspeito que confessou estar com o aparelho e mostrou aos policiais a casa onde o notebook estaria escondido. Ao chegar no local, os policiais encontraram dois outros homens, que entregaram o equipamento, que estava escondido debaixo do assoalho, envolvido por um pano.

Além do notebook, um celular também foi furtado, mas não foi localizado. Frente aos fatos, os três homens foram presos pelos delitos de furto e receptação e, posteriormente, foram encaminhados à Delegacia de Policia para os procedimentos cabíveis.