Polícia Militar encontra Fiat Toro furtada em Salto do Itararé

Na última quinta-feira (27), a Polícia Militar de Conselheiro Mairinck recuperou uma Fiat Toro que havia sido furtada na cidade de Salto do Itararé, cerca de 91km de distância da cidade onde o veículo foi encontrado. A ação foi desencadeada após uma denúncia de que o veículo estaria abandonado em uma área rural da cidade.

Continua após a publicidade

De acordo com informações divulgadas, o veículo havia sido furtado na cidade de Salto do Itararé na última quarta-feira (26) e, após o furto, a última informação seria de que os criminosos saíram da cidade sentido à Siqueira Campos. Contudo, um dia após a ocorrência, os policiais militares de Conselheiro Mairinck receberam uma denúncia de quem um veículo, com as mesmas descrições do furtado em Salto do Itararé, estaria abandonado no bairro Pavãozinho, uma área rural de Conselheiro Mairinck.

Após a denúncia, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde localizaram o veículo. O automóvel estava trancado, mas, através das numerações do chassi gravadas nos vidros, que se tratava realmente do veículo furtado.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, os policiais realizaram a remoção do veículo para a realização de perícia posterior e, posteriormente, para a restituição ao proprietário do veículo.