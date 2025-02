Idoso é ameaçado de morte após defender a filha que foi agredida pelo marido

Um homem de 71 anos foi ameaçado de morte pelo genro após o suspeito agredir sua filha. A ocorrência foi registrada na manhã da segunda-feira (24) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada em uma residência na Rua Candido Fernandes. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o idoso passou a relatar que sua filha foi agredida pelo marido e, ao ir conversar com o genro sobre a situação, o suspeito ficou agressivo e partiu para cima do idoso que foi protegido pelo neto. Em seguida, o agressor disse que aquilo não iria ficar assim e ele iria matar o sogro.

Já a filha do idoso ao ser indagada sobre a situação, disse aos policiais que havia sido agredida, inclusive, apresentava um ferimento na boca causado por um soco. Segundo ela, não chamou a polícia por medo do agressor.

Frente aos fatos, as vítimas foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis ao caso. Os policiais realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado.