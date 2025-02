São José da Boa Vista vai realizar o primeiro evento municipal em comemoração ao Dia da Mulher

Na última terça-feira (25), a prefeitura de São José da Boa Vista, anunciou o primeiro Evento Municipal do Dia da Mulher no município. O evento contará com atendimentos de beleza gratuitos para as mulheres do município, que serão realizados a partir do projeto Renovando Sua Beleza.

A data, celebrada em todo o Brasil, busca comemorar a luta das mulheres por sua participação na sociedade e igualdade dos direitos sociais. Com uma história marcada pela inferioridade sexual, as mulheres hoje têm um dia de celebração à suas conquistas, que mudaram completamente a história das mulheres no Brasil.

Pensando nesta celebração, por um movimento tão importante para a sociedade atual, a cidade de São José da Boa Vista receberá seu primeiro evento municipal voltado para a comemoração e celebração das conquistas das mulheres.

Com a realização do primeiro Evento Municipal do Dia da Mulher, São José disponibilizará para as mulheres, acima dos 18 anos de idade, 200 atendimentos de beleza gratuitos, incentivando o cuidado com a beleza feminina.

A ação, idealizada pela prefeitura, através da Divisão de Cultura e Secretaria de Ação Social, busca trazer um dia especial para as mulheres boa-vistenses, que receberão um atendimento especial durante o dia.

Para participar, as interessadas devem realizar a inscrição até a próxima sexta-feira (28) na Biblioteca Municipal, onde, além da inscrição, realizarão o agendamento do atendimento.