Santana do Itararé vai contar com segurança da Patrulha Rural

Na última semana, Santana do Itararé recebeu a visita de agentes da Patrulha Rural, um programa da Polícia Militar que está sendo restaurado em municípios do Norte Pioneiro. A equipe foi recepcionada pelo chefe de gabinete José Vergílio, no gabinete da prefeitura. Estavam presentes na visita o sargento Aparecido, o soldado Alcântara e a soldada Talita. A ação foi realizada a pedido dos comandantes da Polícia Militar e da Patrulha Rural na região, major Leal e major Jaquetti.

A Patrulha Rural tem como objetivo reforçar a segurança no campo, atuando na prevenção de furtos e assaltos em propriedades rurais. O programa, que já existia anteriormente, está sendo reativado em diversas cidades da região, como parte de um esforço maior do Governo do Estado para ampliar o efetivo policial. Recentemente, foi aberto um concurso para a contratação de 2.600 novos agentes, com o intuito de fortalecer a segurança em todo o estado.

Durante a visita, os agentes percorreram diversas propriedades que tinham histórico de roubos ou outras ocorrências criminais, com o objetivo de coletar informações para o cadastramento no programa. As propriedades serão identificadas por placas que conterão um QR Code. Esse código armazenará dados essenciais, facilitando a ação policial em casos de emergência.

O programa será estruturado para atender todas as propriedades rurais de Santana do Itararé. Após o cadastramento, os proprietários serão inseridos em um grupo de WhatsApp, onde poderão relatar atividades suspeitas em suas proximidades. Em caso de movimentação incomum ou veículos suspeitos, os moradores poderão informar a polícia de forma rápida, permitindo que a PM tome as medidas necessárias de forma eficiente.

Com a reativação da Patrulha Rural, a segurança no campo será ampliada, proporcionando um policiamento mais próximo e eficiente para os moradores de Santana do Itararé. O programa continuará em expansão, com o objetivo de atender todas as propriedades rurais, oferecendo mais proteção e prevenção contra crimes.