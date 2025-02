Sem Bolsonaro, Ratinho Junior é o governador mais forte para presidente em 2026

Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná, é o candidato de direita mais bem posicionado caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa concorrer à Presidência nas eleições de 2026. A pesquisa Quaest/Genial, divulgada nesta quarta-feira (26), revela que Ratinho Junior lidera as intenções de voto entre os candidatos da direita em seu estado e registra forte apoio entre eleitores de outros estados.

No levantamento, realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro com 10.442 entrevistas presenciais, Ratinho Junior obteve 39% das intenções de voto no Paraná, posição que o coloca em empate técnico com Ronaldo Caiado (40%) em Goiás. O governador paranaense superou outros nomes como Tarcísio de Freitas (32%) e Romeu Zema (21%), que lideram respectivamente São Paulo e Minas Gerais. Em outros estados, Ratinho Junior também aparece com números expressivos, como no Rio Grande do Sul (8%), na Bahia (6%) e em Pernambuco (6%).

A pesquisa também destaca a vantagem de Ratinho Junior sobre outros nomes conhecidos, como Michelle Bolsonaro (15%), Tarcísio de Freitas (13%) e Pablo Marçal (13%) no Paraná, o que evidencia sua força no cenário político estadual. Além disso, ele se mantém como o governador melhor avaliado após Tarcísio de Freitas no maior colégio eleitoral do país, São Paulo, com 5%, à frente de Zema e Caiado, que têm 2% em cenários sem a presença de Bolsonaro.

A pesquisa incluiu eleitores de estados que representam 62% do eleitorado brasileiro, como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Goiás. A pesquisa tem nível de confiabilidade de 95%.

Ratinho Junior também aparece em destaque em outros cenários, mantendo-se como uma das opções preferidas no Paraná, e com boa aceitação em diferentes regiões, como no Rio Grande do Sul e na Bahia. O levantamento confirma a crescente popularidade do governador, que figura como uma das opções principais para a Presidência no próximo pleito.