Polícia prende mais um suspeito de envolvimento com morte de jovem em Siqueira Campos

As investigações sobre a morte de Juan Vitor dos Santos, na época com 21 anos, tiveram um novo capítulo neste domingo (23) com a prisão do terceiro suspeito de envolvimento com o assassinato que aconteceu em maio do ano passado em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo jornal Correio do Norte, uma operação conjunta que reuniu agentes de três estados culminou na prisão do terceiro suspeito de envolvimento com a morte do rapaz.

O crime aconteceu em maio do ano passado quando o corpo de Juan foi encontrado em um riacho do município situado a Vila Nova na tarde do domingo 02 de junho com as mãos amarradas. O jovem não era visto desde do dia 25 de maio.

As investigações apontaram que Juan foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, visto que o jovem teve seu celular e sua moto roubados. No ano passado, a polícia já havia cumprido dois mandados de prisão contra dois suspeitos de envolvimento com a morte de Juan.

No decorrer das investigações, um terceiro indivíduo conhecido como “Wilhão” também foi apontado como um dos envolvidos na morte do jovem. Ele estava sendo procurado e foi encontrado em uma praia no município de São Mateus, região Norte do Espírito Santo. Ele foi preso e permanece a disposição da Justiça assim como os outros dois suspeitos.