Santo Antônio da Platina se destaca em competições de Judô e Corrida de Rua

No último fim de semana a cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, celebrou o avanço dos atletas locais em competições de Judô e Corrida de Rua, sendo que em ambas as modalidades, os atletas da cidade se destacaram entre os melhores competidores.

Durante o fim de semana, a primeira notícia foi de que os atletas platinenses de Judô estavam na cidade de Ibiporã para participar de uma competição nas categorias faixa marrom e faixa preta. Segundo o diretor Renan Camargo, os atletas que participaram desta competição foram um destaque entre os participantes, conquistando vitórias e avançando nos duelos.

Todos os atletas de Corrida de Rua conquistaram o pódio na Prova Pedestre, em Salto Grande. Foto: Divulgação

Por outro lado, os atletas da Corrida de Rua da equipe Manduri, disputaram a Prova Pedestre, realizada na cidade de Salto Grande, no estado de São Paulo, sendo que todos os atletas da equipe conquistaram o pódio.

Além das conquistas no último fim de semana, o Departamento Municipal de Esporte afirmou que tem se adequado à demanda e contribuído com as mais diversas modalidades esportivas do município. “Estamos dando o apoio necessário, apesar do período curto de dois meses em atividade. Continuamos focados realizando estudos, analisando viabilidades”, disse o diretor de Esportes, Renan Camargo.

Segundo ele, o município busca influenciar a prática esportiva na cidade como uma forma de progressão na vida dos moradores. “O prefeito Gil Martins já nos adiantou que o esporte é uma maneira de prevenir muitas situações negativas, por isso, vamos ser parceiros e movimentar o esporte no Município e estar do lado dos atletas que representam Santo Antônio da Platina em competições pelo Paraná e no interior do estado de São Paulo, como vem ocorrendo”, completou.

Com os resultados do último fim de semana, Santo Antônio da Platina avança em conquistas esportivas, e o comprometimento com a evolução dos atletas tem sido um dos principais objetivos do Departamento de Esportes.