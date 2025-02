Adolescente é morto a tiros e outro fica em estado grave no Norte Pioneiro

Um adolescente morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo. O crime foi registrado no fim da tarde do sábado (22) em Cornélio Procópio e a polícia prendeu um suspeito de dirigir o veículo utilizado no crime e outro menor que seria o autor dos disparos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento pelo Conjunto Fortunato Sibim quando foram informados que dois indivíduos haviam sido baleados na Rua Ernesto Pontes. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um adolescente de 16 anos com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Em seguida, populares informaram que mais um adolescente também estava ferido há alguns metros do local. Com isso, foram acionadas as equipes de socorro, mas diante da demora no atendimento, as vítimas foram levadas ao hospital em duas viaturas, sendo que o primeiro menor que levou cinco tiros entrou em óbito e o outro foi internado em estado grave.

Antes de morrer, a vítima contou aos policiais quem seria o autor dos disparos, além de informar que os suspeitos estavam em um Renault Fluence preto. Em contato com populares, estes informaram a placa do veículo que foi encontrado em uma residência. O proprietário relatou que havia emprestado o carro ao sobrinho, um jovem de 18 anos que confessou estar dirigindo o veículo no momento do crime. Na sequência, a equipe foi até a casa de um adolescente de 16 anos que seria o autor dos disparos, sendo que sua mãe relatou a equipe que o menor estava escondido na casa da namorada.

Frente aos fatos, o jovem que dirigia o veículo foi preso e o menor apreendido sendo encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.