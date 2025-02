Homem invade casa e esfaqueia vizinha após usar cocaína

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo vizinho que contou a polícia que havia utilizado cocaína. O crime aconteceu na manhã do último sábado (09) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 os policiais receberam um chamado informando que uma mulher havia sido esfaqueada na Avenida Brasil. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com a vítima sentada em um banco, ensanguentada e com diversos ferimentos em seu corpo. Indagada sobre a situação, ela disse que o vizinho invadiu sua casa e lhe esfaqueou fugindo do local em seguida.

Com isso, os policiais flagraram o suspeito tentando fugir de sua residência. Ao ser abordado, ele já havia tomado banho, trocado de roupa e limpado a faca utilizada no crime. Indagado sobre a situação, o homem disse que por volta das 07h00 passou em frente a casa da vítima e escutou ela lhe xingando, por isso, resolveu esfaquear a mulher. O homem ainda relatou que momentos antes havia utilizado cocaína.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a faca utilizada para cometer o crime e porções de drogas que foram localizadas em sua casa. Já a mulher foi levada ao Hospital para receber atendimento médico.