Cidade do Norte Pioneiro encerrou 2024 sem registro de homicídio

Na última quarta-feira (19), o Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Estado de Segurança Pública, divulgou os dados relacionados aos números de homicídios no Paraná. Segundo os dados divulgados, 138 cidades do Estado terminaram o ano de 2024 sem registro de homicídios, sendo que uma delas faz parte da região do Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, foram registrados 1.663 homicídios dolosos entre janeiro e dezembro do ano passado. O número representa uma queda de 9,4% em relação a 2023, quando foram registrados 1.837 assassinatos no Paraná. Contudo, a queda da taxa de homicídios foi de grande relevância para a região do Norte Pioneiro, já que um dos municípios que compõem a região não registrou homicídios durante o período.

Também conhecida como um grande potencial turístico da região com paisagens exuberantes, Ribeirão Claro está na lista das cidades do Estado que não registraram homicídios durante o ano de 2024. Além da cidade, outras 137 também completam a lista, como Rio Negro, Realeza, Planalto, Assaí, Mallet, Jardim Alegre, Barbosa Ferraz, Agudos do Sul.

Porém, esse resultado foi possível apenas por investimentos do Governo para manter e melhorar a segurança pública no Estado. Ano após ano, o Governo do Estado tem aumentado os repasses para segurança pública, fortalecendo o combate à criminalidade e oferecendo mais qualidade no trabalho dos servidores, resultando na prestação de um serviço cada vez melhor para a população. O orçamento da pasta saiu de R$ 2,5 bilhões em 2019 para R$ 6,5 bilhões em 2024.

Somente em 2024, foram entregues 360 veículos, entre viaturas, lanchas, caminhões e ambulâncias para as forças de segurança pública estaduais, além da destinação de cerca de R$ 117 milhões para compra de helicópteros e blindados para a Polícia Militar.

Já em 2025, o Governo do Estado anunciou concurso para contratação de dois mil policiais militares e 600 bombeiros militares, previsto ainda para este ano. A Sesp também irá comprar 93 cães para reforçar a atuação das forças policiais, sobretudo na detecção de drogas e explosivos, fiscalizações de veículos em estradas, salvamentos de vítimas de desastres e busca de pessoas desaparecidas.

A pasta também já contratou e prevê entregar em breve mais 440 viaturas para as forças de segurança, 53 camionetes de grande porte para missões especiais, 1.900 armas portáteis (carabinas e fuzis), 5.200 pistolas 9mm para as polícias Militar, Penal e Científica, 200 motocicletas e 1.400 tasers (dispositivo incapacitante de choque) para todas as polícias.