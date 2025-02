Mulher cansa de ser agredida e mata marido com machadada na cabeça

Uma mulher foi presa na noite do sábado (22) após matar o marido com uma machadada na cabeça. O crime foi registrado no município de Guapirama, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma situação de homicídio registrada em uma residência situada a Rua Luzia Carmo Dutra onde uma mulher havia matado o marido. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um homem caído ao chão com um ferimento na cabeça e uma poça de sangue ao lado do corpo. Na residência, também estava presente uma mulher de 61 anos que se apresentou como esposa da vítima e confessou o crime. Segundo ela, estava cansada de ser agredida frequentemente pelo marido e, neste dia após ser empurrada e agredida pelo homem, pegou um machado e deu um golpe em sua cabeça.

O óbito do homem identificado como Carmo Aparecido Rodrigues foi confirmado, sendo acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima. A equipe da Polícia Civil também foi acionada para dar sequência ao atendimento a ocorrência.

A mulher foi presa e encaminhada para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.