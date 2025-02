Governador anuncia primeira fábrica de nanofertilizantes do Brasil no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, nesta sexta-feira (21), do lançamento da pedra fundamental da primeira fábrica de nanofertilizantes do Brasil, localizada em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A unidade, que contará com um investimento inicial de US$ 12 milhões (cerca de R$ 66 milhões), incluirá também um centro de pesquisa e desenvolvimento avançado. O projeto foi idealizado pela Nanoventions Brasil, empresa do grupo indiano IFFCO, a maior cooperativa agrícola da Índia.

Continua após a publicidade

O Paraná foi escolhido pela IFFCO como o primeiro destino fora da Índia para a instalação da fábrica, após negociações com empresários locais. A produção de nanofertilizantes visa reduzir a dependência de insumos importados pelos produtores brasileiros, especialmente do Paraná. A tecnologia desenvolvida pela IFFCO, após oito anos de pesquisa e investimentos de US$ 200 milhões, promete maior eficiência em comparação aos fertilizantes tradicionais, reduzindo custos, desperdício de insumos e impactos ambientais.

Ratinho Junior destacou a importância do cooperativismo, com o Paraná sendo o estado com o maior número de cooperativas na América Latina. Ele ressaltou que a chegada da fábrica é simbólica, pois o Paraná é o maior produtor de alimentos do Brasil e também reconhecido por sua sustentabilidade. O governo do estado oferece incentivos fiscais e infraestrutura de qualidade para atrair investimentos, com destaque para a malha rodoviária e o Porto de Paranaguá.

Continua após a publicidade

A fábrica deverá começar a operação até outubro, com uma capacidade de produção estimada em 5 milhões de litros de nanofertilizantes por ano, com possibilidade de dobrar essa produção em cinco anos. A operação também gerará cerca de 150 empregos diretos e 450 indiretos até 2029, com uma receita bruta projetada de R$ 225 milhões anuais a partir do quinto ano.

Fausto José Caron, sócio-fundador da Nanoventions Brasil, destacou as vantagens do Paraná, como o programa de benefícios fiscais e o suporte do governo local. A atração do investimento é resultado de ações da Invest Paraná, que atua para promover o estado no mercado internacional e atrair empresas inovadoras, especialmente no setor do agronegócio.

Além da fábrica, a IFFCO e a Nanoventions Brasil estudam parcerias com o Tecpar e universidades estaduais, visando reforçar o potencial de inovação e pesquisa aplicada no estado. A tecnologia de nanofertilizantes, que utiliza partículas em escala nanométrica, promete revolucionar a agricultura no Brasil, com benefícios como maior produtividade, menor uso de insumos e impactos ambientais reduzidos.