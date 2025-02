Acidente mata morador de Wenceslau Braz na PR092

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (22) tirou a vida de um motorista na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Defesa Civil de Siqueira Campos, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz e Siqueira Campos e envolveu uma GM Zafira e uma carreta Scania.

Conforme os relatos colhidos no local, o motorista seguia sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando se envolveu em uma colisão frontal com a carreta. Com a violência do impacto, o homem identificado como Denilson Marques, de 39 anos, não resistiu e morreu no local. Com a violência do impacto, à frente do veículo ficou destruída e a vítima presa às ferragens. O caminhoneiro ficou ferido e foi levado ao hospital.

Continua após a publicidade

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e concessionária que administra o trecho também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

O corpo da vítima foi recolhido pelo IML e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

O corpo de Denilson foi velado e sepultado nesta segunda-feira (24) em Wenceslau Braz.