Homem invade casa armado com facas e ameaça matar a ex-esposa e os filhos do casal

Um homem foi preso após invadir a casa da ex-mulher e ameaçar matar ela e seus filhos. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (19) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher estava gritando por socorro. Diante do chamado, a equipe foi até a residência que fica situada a Vila Americana para averiguar a situação.

No local, um homem relatou que o ex-marido de sua esposa o abordou quando ele estava indo para o trabalho e começou a insulta-lo além de cuspir contra ele. Em seguida, o suspeito seguiu em direção a casa onde o solicitante reside com a mulher, situação que o deixou desconfiado. No local, o suspeito voltou a causar problemas e os dois entraram em luta corporal, sendo que o suspeito acabou indo embora.

Em contato com a mulher, ela relatou que o ex-marido voltou ao local assim que seu atual companheiro saiu para trabalhar. O homem estava armado com duas facas e tentou entrar na residência dizendo que iria matar ela e os filhos, momento em que seu filho mais velho conseguiu tirar as facas do pai e jogou no telhado do vizinho. Em seguida, o suspeito invadiu a residência e começou a quebrar os móveis, inclusive, no quarto onde outra filha do casal, uma criança de nove anos que é deficiente, estava deitada.

O agressor só deixou o local após vizinhos informarem que a polícia havia sido acionada. Porém, enquanto os policiais atendiam a ocorrência, o suspeito foi flagrado retornando para casa da ex-mulher. Ele foi abordado e preso sendo levado ao Pronto Socorro e, em seguida, para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. No local, ele ainda disse que iria levar o atual marido da sua ex-esposa para o inferno.