Idoso morre vítima de acidente entre carro e colheitadeira

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (19) tirou a vida de um motorista na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Ventania, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu próximo ao Distrito do Barro preto e envolveu um Fiat Stilo e uma colheitadeira.

Conforme as primeiras informações, a caminhonete teria atingido uma das rodas da colheitadeira que chegou a ser arrancada com a violência do impacto. Um homem de 74 anos que dirigia a Stilo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) também estiveram presentes para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.