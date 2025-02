Cadeirante é preso após dar facada na enteada

Uma mulher ficou ferida e foi parar no hospital após levar uma facada. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (18) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h00 os policiais foram acionados pela equipe do hospital após uma mulher de 29 anos dar entrada no Pronto Socorro vítima de facada. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de saúde para averiguar a situação.

No local, a vítima contou aos policiais que teve uma discussão com seu padrasto que é cadeirante e o mesmo lhe desferiu uma facada na perna.

Frente aos fatos, os policiais foram até a casa do suspeito que, ao ser indagado sobre a situação, confirmou os fatos. Com isso, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.