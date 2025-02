Siqueira Campos abre inscrições para novos cursos gratuitos

No Norte Pioneiro, a cidade de Siqueira Campos se destaca por promover diversos eventos voltados para a cultura local. Na cidade, diversos cursos são ofertados gratuitamente para a população e, recentemente, estes cursos receberam uma atualização e novos cursos chegaram para animar os moradores e produzirem suas próprias obras de arte.

Continua após a publicidade

Aulas de canto, teatro, circo, teclado, música em geral e diversas outras fazem parte do município e, para complementar a vasta gama de oportunidades para os moradores, o Departamento de Cultura anunciou a abertura de novos cursos voltados para a arte e para a fotografia, com inscrições gratuitas para a população.

Um dos novos cursos abertos pela Cultura, é o curso de Desenho e Ilustração, que terá suas primeiras aulas no mês de abril. Durante o curso, os participantes vão aprender a desenhar e dar vida para suas ideias. As aulas serão totalmente gratuitas, com material didático incluso e, no final, cada aluno produzirá seu próprio livro ilustrado.

Continua após a publicidade

Indo para o lado mais tecnológico da arte, a cidade também abriu inscrições para o curso de Fotolivro Autoral, onde os alunos aprenderão técnicas para capturar, editar e narrar momentos através da fotografia. A aula inaugural do curso será no dia primeiro de março, e contará com quatro aulas para que os alunos saiam formados sobre os conhecimentos e técnicas da fotografia.

Para se inscrever nestes, ou nos outros cursos ofertados no município, os interessados podem se dirigir à Casa da Cultura de Siqueira Campos e obter mais informações sobre quantidade de vagas, início das aulas e outras informações adicionais.