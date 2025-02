Homem com “Pistola” é preso deitado na rua no Centro de Siqueira Campos

Um homem foi preso no fim da tarde desta segunda-feira (17) portando um cigarro de maconha e um simulacro de pistola. A ocorrência foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem portando uma pistola estava deitado em frente a uma loja situada na esquina das ruas Marechal Deodoro com a Marechal Floriano. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais realizaram a abordagem do suspeito e, durante a busca pessoal, localizaram em sua posse um simulacro de pistola e um cigarro de maconha.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.