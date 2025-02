Salto do Itararé tem oportunidades de emprego na área da saúde e educação

O município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, está com inscrições abertas para três Processos Seletivos Simplificados (PSS’s), voltados para as áreas de saúde e educação. As inscrições terminam na próxima terça-feira (18) e podem ser realizadas online.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os PSS’s estão abertos para duas áreas de atuação, educação e saúde. Para a área de educação, há uma oportunidade para o cargo de Inspetor de Alunos, com salário de R$ 1.518,00, com carga horária de 40 horas semanais. Para ocupar esta vaga, o requisito mínimo exigido é a conclusão do Ensino Médio.

Para a área de saúde, estão disponíveis dois PSS’s, um que oferta vagas para dentista e outro com vagas para estagiários da saúde. Para o cargo de dentista, a oportunidade apresenta apenas uma vaga, com salário de R$ 4.321,74, com carga horária de 40 horas semanais. Para ocupar esta vaga, os interessados devem ter o curso superior de odontologia e estarem registrados no Registro no Conselho de Classe (CRO) do Paraná.

Além disso, estão abertas oportunidades para estagiários de saúde nas áreas de Farmácia e Enfermagem. Para a área da Farmácia, estão abertas uma vaga e um cadastro reserva. A oportunidade apresenta uma carga horária de 30 horas semanais e, para ocupá-la, os interessados devem estar cursando o Ensino Superior na área Farmácia, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Para a área da Enfermagem, no Nível Graduação, há uma vaga como cadastro reserva, com carga horária de 30 horas semanais. Para ocupar a vaga, os interessados devem estar cursando Ensino Superior na área de Enfermagem. Já para a área de Enfermagem, porém no Nível Pós Graduação, existem uma vaga direta e um cadastro reserva, ambos com 30 horas semanais.

Os interessados em ocupar estas vagas, devem ser formados em Enfermagem, além de estarem matriculados na Pós-Graduação na área da saúde. Contudo, para os cargos de estagiários do Nível Graduação, o salário será de R$ 927,19, enquanto para os cargos do Nível Pós-Graduação, o salário é de R$1.390,69.

A inscrição é gratuita e durante o ato, os interessados deverão apresentar alguns documentos pessoais, como nome completo, data de nascimento, CPF e outros documentos exigidos. Para realizar a inscrição, os interessados em prestar o PSS para qualquer uma destas vagas deves acessar o Portal Eletrônico da Cidade e procurar o PSS desejado.