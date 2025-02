Jovem vai parar no hospital após levar facada do irmão

Um jovem de 19 anos foi parar no hospital após ser esfaqueado pelo próprio irmão. A ocorrência foi registrada no início da noite do sábado (15) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 os policiais receberam um chamado para comparecer ao Pronto Socorro após um paciente dar entrada vítima de ferimento causado por facada. Diante do chamado, a equipe foi até o hospital para dar atendimento a ocorrência.

No local, a vítima relatou que estava fazendo um churrasco na casa de sua mãe quando seu irmão chegou ao local armado e começou a lhe ameaçar dizendo que ele sempre chamava a polícia contra o suspeito. Ainda segundo seus relatos, seus amigos conseguiram tirar o revólver de seu irmão, mas indivíduo pegou uma faca e desferiu um golpe contra ele. Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.