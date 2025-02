Briga entre vizinhos termina em ameaça de morte e caso foi parar na polícia em Siqueira Campos

Um desentendimento entre dois vizinhos virou caso de polícia e agitou Siqueira Campos na última quinta-feira (13). De acordo com as informações da Polícia Militar, um homem estava incomodado com o caminhão de seu vizinho, que estava estacionado em via pública, e acabou cortando os pneus do veículo e ameaçou matar o vizinho.

Conforme as informações do boletim oficial da Polícia Militar, coletadas através de depoimentos dos envolvidos, um dos vizinhos começou a confusão por estar incomodado com o caminhão do vizinho que estava estacionado na rua Ovidio do Santos, no bairro Nascente do Sol.

Segundo os depoimentos, o vizinho alegou que o caminhão estaria atrapalhando-o de entrar e sair de sua garagem com seu próprio veículo, o que causou o início de toda a confusão. Irritado com a situação, o vizinho não quis deixar barato. Em determinado momento, o homem foi até o caminhão e cortou cinco pneus com uma faca, mas a situação não parou por aí.

Quando o homem percebeu que seu vizinho havia saído da residência, saiu e foi em direção ao homem, ameaçando matar o proprietário do caminhão com uma faca. Além disso, durante a confusão, o homem ainda ameaçou queimar o caminhão.

Em sua defesa, segundo as informações da PM, o proprietário do caminhão afirmou que o veículo estava estacionado em via pública porque não havia outro local que ele pudesse deixar o caminhão com segurança.

Diante da situação, os indivíduos foram encaminhados para os procedimentos cabíveis, junto com a faca utilizada para as ameaças.