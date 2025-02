Homens são presos com cocaína em Cambará

Na tarde da última quinta-feira (13), a Polícia Militar prendeu dois indivíduos suspeitos e mais de 400 embalagens para condicionar cocaína, além de mais de 15 gramas do entorpecente. O caso foi registrado na cidade de Cambará durante um patrulhamento dos policiais militares.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, a situação ocorreu por volta das 16h30 na Rua Floriano Ávila Sanches, no Bairro Gonzaga, quando os policiais realizavam patrulhamento e avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença policial no local, tentaram se livrar de uma sacola e outros objetos que carregavam.

Policiais encontraram 480 embalagens para acondicionar a droga. Foto: Divulgação/PMPR

Com a ação suspeita dos indivíduos, os policiais realizaram a abordagem. Durante a abordagem, os policiais conferiram os objetos dispensados pelos indivíduos e encontraram 480 embalagens plásticas para acondicionar cocaína, além de uma porção de cocaína com 15.6 gramas do entorpecente, dinheiro e celular.

Frente aos fatos, os policiais militares realizaram a detenção dos indivíduos, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Cambará.