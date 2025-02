Motoboy é encontrado morto com buraco no pescoço

O corpo de um homem de 63 anos que trabalhava como motoboy foi encontrado na tarde da quarta-feira (12) na zona rural do município de Cambará. Um homem foi preso suspeito de cometer o crime que está sendo apurado como latrocínio.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima foi identificada como Cilco Ferreira Pinto. O homem trabalhava como motoboy e estava desaparecido. Já por volta das 12h30, o corpo de Cilco foi localizado em uma mata na zona rural do município, local que fica na continuação da Avenida Tsuneto Mtsubara.

Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento pelo local quando teriam avistado o corpo da vítima. Em seguida, as equipes da Polícia Militar e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e os socorristas confirmaram o óbito da vítima que apresentava um ferimento no pescoço. A identificação aconteceu rapidamente, visto que o homem estava com seus documentos e uma quantia em dinheiro.

Devido ao homem trabalhar como mototaxista e sua moto não ter sido encontrada, a Polícia Civil deu início às investigações com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O local do crime foi isolado e a equipe do IML (Instituto Médico Legal) acionada para recolher o corpo da vítima.

Durante as diligências, os agentes encontraram a motocicleta da vítima abandonada. Ao analisar imagens de câmeras de vigilância, os policiais conseguiram identificar um jovem que teria sido o último passageiro visto com Cilco antes dele morrer. A situação foi repassada a equipe da PM que encontrou o suspeito e realizou sua prisão. Ele teria confessado o crime.