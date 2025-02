Mulher dá facadas no marido que espancava ela e os filhos

Um homem foi parar no hospital após ser esfaqueado pela esposa. O caso aconteceu no início da tarde da terça-feira (11) em São Sebastião da Amoreira e a mulher disse que cansou de ser espancada pelo marido.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia dado entrada no Pronto Socorro com ferimentos causados por faca nas mãos, costas e braço esquerdo. Diante do chamado, os agentes foram a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, o homem disse que os ferimentos foram provocados por sua esposa durante o almoço. Segundo ele, a mulher teria ficado nervosa e lhe atacado com uma faca. Porém, enquanto os policiais registravam o boletim de ocorrência o paciente fugiu do hospital. Momentos depois, a mulher do homem chegou ao local e confirmou ter dado as facadas no marido. Segundo ela, não aguenta mais ser espancada pelo homem que também agride seus filhos que são enteados do indivíduo.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.