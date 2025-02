Homem acusa pedreiros de mexer com sua esposa e situação vira caso de polícia

Um conflito envolvendo pedreiros e o vizinho da construção virou caso de polícia no início da tarde desta terça-feira (11). A situação foi registrada na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça em uma obra situada a Rua José Luiz Mendes. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, este passou a relatar que estava na obra quando o morador da casa ao lado chegou e começou a ameaçar ele e os demais indivíduos que trabalham no local. Os policiais então entraram em contato com o suspeito que, ao ser indagado sobre a situação, relatou que os homens que estavam trabalhando na obra ficam assoviando e mexendo com sua esposa e sua cunhada e, devido a isso, foi tirar satisfações.

Frente aos fatos, os envolvidos foram encaminhados a sede da Companhia da PM para lavratura do boletim de ocorrência e Termo Circunstanciado.