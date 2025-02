Polícia Civil prende condenado por estuprar menor em Siqueira Campos

INCENTIVO CULTURAL Há 1 dia Siqueira Campos investe na cultura com aulas gratuitas para a população; veja como participar Aulas de canto, teatro, circo e diversas outras estão abertas para todas as idades; novidades da cibercultura estão por vir

TUR PELA REGIÃO Há 5 dias Conheça Siqueira Campos: Uma cidade forte no turismo religioso e belezas naturais Turismo religioso ganha destaque com o Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, além da Prainha e o museu histórico que compõem as atrações do município