GIRO PARANÁ

Movimento bilionário

A 37ª edição do Show Rural Coopavel segue até sexta-feira (14) em Cascavel e espera movimentar R$ 6 bilhões. Com 600 expositores – entre eles players do agronegócio, instituições públicas e privadas de pesquisa e de tecnologia -, distribuídos em uma estrutura de 720 mil metros quadrados, a feira deve atrair mais de 390 mil visitantes em cinco dias de evento. O slogan “Nossa natureza fala mais alto”, segundo Dilvo Grolli, representa a essência do Show Rural. A preocupação com a preservação ambiental e o desenvolvimento de atividades agropecuárias sustentáveis é o destaque na feira.

Sustentável

“É um tema que vem ao encontro das práticas ESG e que mostra que o produtor rural está consciente quanto à necessidade de ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e à conservação do meio ambiente para as futuras gerações”, disse o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, organizador da feira.

Dinheiro ao Paraná

O deputado Luiz Fernando Guerra (UB) diz que a titularidade da área das Cataratas do Iguaçu vai aumentar a arrecadação da exploração turística do local ao Estado. “Considerando o valor atual do ingresso para acesso ao parque, que é de R$ 105,00, e o número de visitantes em 2024, que foi de 1.893.116 pessoas, o lucro gerado foi de R$ 198.777.180,00. Sendo assim, somente em 2024, considerando o contrato de concessão vigente, o Paraná deixou de arrecadar aproximadamente R$ 14 milhões, valor correspondente aos 7% da receita bruta que deveriam ser repassados ao Estado”, disse.

Muito mais

Mas na realidade, segundo o deputado, esse valor é muito maior porque no cálculo não foram considerados os passeios Macuco Safari, por exemplo, que atualmente custa R$ 384 por pessoa, na versão mais econômica. Já o Hotel das Cataratas, a diária custa em torno de R$ 5 mil reais para um casal. Isso significa que o valor que deveria ter permanecido no Paraná, certamente ultrapassa R$ 100 milhões.

Renuncia

O vereador Vagner Brandão (PP), conhecido como “Vagner da Viação”, anunciou sua renúncia à presidência da Câmara Municipal de Colombo. A decisão foi tomada em resposta a uma recente interpretação legal do Ministro Gilmar Mendes (STF) que impede a reeleição de presidentes de câmaras municipais para um terceiro mandato consecutivo.

Visita

O deputado federal Pedro Lupion (PP) visitou nesta segunda-feira (10) a Assembleia Legislativa e cumprimentou o presidente do legislativo estadual, deputado Alexandre Curi (PSD) e o líder do PSD na Casa, deputado Luiz Claudio Romanelli. Lupion é coordenador da Frente Parlamentar do Agro na Câmara dos Deputados. A política do ano eleitoral de 2026 foi um dos assuntos abordados durante o encontro. Alexandre Curi, como se sabe, já manifestou a intenção de apresentar o seu nome para a disputa ao Palácio Iguaçu.

Zagueiro

O deputado Hussein Bakri (PSD), líder do governo na Assembleia Legislativa, afirmou que está estudando uma PEC para limitar os efeitos de decisões monocráticas dos conselheiros da Corte de Contas. “Tenho ressalvas pessoais com o TC desde o dia que aprovamos os gravames do Detran, cobrando 30% do valor que era cobrado das empresas, e tão logo nós aprovamos aqui, eles derrubaram através de uma medida de apenas um conselheiro. Um conselheiro derrubou uma decisão da Assembleia”, disse Bakri.

Crescimento

O ano de 2024 registrou um crescimento no saldo de profissionais e empresas paranaenses de turismo no Cadastur com um aumento de 24,8% no comparativo com 2023. Em 2024, o Paraná teve um total de 12.436 registros, o que garantiu, no final do ano, a terceira colocação entre todos os estados, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2023, o saldo foi de 9.962, com o Paraná na quinta posição do ranking nacional. Os cadastros são atualizados diariamente, o que torna o ranking variável.

Só elogios

Adversário do prefeito Eduardo Pimentel (PSD) na campanha eleitoral, o deputado Luciano Ducci (PSB) elogiou o projeto da prefeitura para revitalização do centro da cidade. Ducci diz que o projeto “é realmente bem-vindo” e que como curitibano, torce para que o trabalho dê certo.

Disputa

O deputado Felipe Francischini (UB) disputa a presidência da CCJ com o MDB que definirá o nome ainda nesta semana. Caso a Câmara dos Deputados confirme a presidência da principal comissão da casa de leis, Felipe Francischini pode repensar a presidência do partido no Paraná.

Regulação

O governo Lula (PT) está planejando dois projetos de lei voltados à regulação das plataformas digitais. Uma das propostas está sendo discutida no Ministério da Fazenda e a outra no da Justiça e Segurança Pública. A preparação das propostas acontece depois que a Meta, empresa dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, anunciou, em janeiro, o fim do seu sistema de verificação de fatos.