Polícia apreende menor utilizando maconha em escola da região

Um menor foi apreendido em posse de maconha após pular um muro e invadir uma escola situada ao município de Abatiá. A ocorrência foi registrada na manhã da desta segunda-feira (10).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h30 os policiais receberam um chamado do Conselho Tutelar informando que adolescentes estariam pulando o muro de um colégio situado a Rua 19 de Dezembro. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi abordado um dos menores sendo encontrado em sua mochila utensílios com resquícios de maconha. Indagado sobre a situação, confessou ser usuário e que estava utilizando a erva com seus amigos.

Frente aos fatos, o menor foi apreendido juntamente com os apetrechos e um aparelho celular sendo encaminhado para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.