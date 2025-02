Siqueira Campos investe na cultura com aulas gratuitas para a população; veja como participar

O Departamento Municipal de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, oferece uma série de cursos culturais gratuitos para toda a comunidade siqueirense. As atividades, voltadas para todas as idades, variam entre aulas musicais, teatrais e aulas de circo, promovendo a pluralidade cultural no município.

“Estas aulas fazem com que as pessoas se aproximem da Arte e frequentem um ambiente saudável. Além disso, nós precisamos manter a Casa da Cultura sempre ativa, pois esse é o propósito dela”, enfatizou o diretor de Cultura, Flávio Mello.

Com o objetivo de incentivar o acesso à cultura e à arte, a iniciativa envolve diversas áreas culturais. Entre os cursos já disponíveis no município, estão aulas de Canto Coral, Teclado, Circo, Teatro, Música, Partitura e Viola Caipira. Todas as oportunidades estão abertas para a população, de todas as idades, oferecendo novas possibilidades de aprendizado e desenvolvimento artístico.

Orquestra de Viola Capira de Siqueira Campos. Foto: Divulgação

Diferentemente das outras aulas, que não requerem experiência dos alunos, as aulas de Viola Caipira são restritas às pessoas que já sabem tocar o instrumento. “Por enquanto, as aulas de viola estão restritas para quem domina o instrumento, mas temos projetos de contratar alguém que ensine a tocar o instrumento do zero”, afirmou o Diretor de Cultura de Siqueira Campos, Flávio Mello.

Já os outros cursos estão abertos para todos que se interessarem, desde crianças, que estejam alfabetizadas, até os mais velhos que tenham interesse em se aproximar do meio artístico e cultural.

Conforme explica Flávio Mello, a intenção do município com estes projetos é manter a Casa da Cultura ativa e fazer com que a população local tenha mais contato com o mundo da cultura.

Aula da Banda Municipal. Foto: Divulgação

As aulas acontecem em dias e horários diferentes, e algumas são separadas por idade. As aulas de Teatro, por exemplo, acontecem nas segundas-feiras, entre as 20h30 e 22h00, e nos sábados, entre as 10h00 e 12h00, para os adultos, enquanto para as crianças, as aulas são realizadas apenas nos sábados, entre as 08h00 e 10h00.

Já as aulas de canto, do Coral Municipal Jurandy e Darci Rosa, acontecem sempre às terças-feiras, entre as 19h30 e 21h30, enquanto a Orquestra de Viola Siqueirense realiza as aulas às quintas-feiras entre as 19h30 e 21h00, e a Banda Municipal realiza as aulas sempre aos sábados, das 09h00 às 11h00.

Além das aulas que já estão em andamento, outras modalidades também estão por vir no município, abrangendo a cultura tecnológica e artes visuais. “Além destas que já são realizadas na cidade, nós pretendemos adicionar novos cursos para a população”, disse Flávio Mello. Segundo o diretor, nas próximas semanas, cinco novos cursos devem estar disponíveis para os moradores. “Pretendemos lançar cursos de fotografia, escultura, dois cursos voltados para o artesanato e também para criação de vídeos para o YouTube, voltado para as artes visuais”, explicou.

Além disso, segundo informações exclusivas repassadas pelo diretor à reportagem da Folha, Siqueira Campos pretende investir em projetos voltados para jogos de tabuleiro e RPG, mas ainda estão em andamento e aguardam verba para início.

“Queremos iniciar um projeto de RPG e Jogos de Tabuleiro, que provavelmente serão realizados na Biblioteca Municipal e na Casa da Cultura. Tenho alguns jogos já, mas precisamos de mais para poder começar um projeto destes”, afirmou o diretor.

“Outra atividade que estamos projetando, é comprar computadores novos para instalação de jogos e criação de torneios online de jogos de futebol, FPS e outros que surgirem com a ideia. Pretendemos iniciar ainda este ano, mas precisamos de verba para começar”, afirmou.

Todas as aulas são realizadas no prédio da Casa da Cultura de Siqueira Campos, onde também são realizadas as inscrições para participar das aulas. A Casa, fica localizada na Rua José de Anchieta, no Bairro Boa Vista.