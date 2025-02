Cidades da região irão receber investimento do Governo para a educação

Nesta segunda-feira (10), o governador Carlos Massa Ratinho Junior iniciou a entrega dos novos ônibus escolares adquiridos para uso no programa Caminho da Escola. Ao todo, o governo entregará 209 veículos para cidades do Paraná e, destas oito estão na região do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná.

“Para nós é um motivo de muita alegria poder fazer mais essa entrega, que na verdade é um pacote. Começamos na semana passada com os kits escolares e agora o primeiro lote de ônibus que vamos entregar ao longo dos próximos meses”, comentou o governador Ratinho Junior. “São os primeiros 113 ônibus novos, adaptados, com acessibilidade. Tudo para oferecer mais segurança e segurança para o aluno no trajeto de casa para a escola e vice-versa”, destacou.

O Programa Caminho da Escola realizou a aquisição dos veículos com recursos de Emenda da Bancada Federal do Paraná (RP7 n.º 71170007/2024), com contrapartida financeira do Governo do Estado. Com investimento total de R$ 91,5 milhões, cada ente foi responsável por bancar cerca de R$ 45,7 milhões.

Contudo, dos 209 ônibus que serão entregues para as cidades do Paraná, buscando melhorar a qualidade de transporte dos estudantes paranaenses, oferecendo mais conforto durante os trajetos de ida e volta das instituições escolares.

Entre estas cidades, estão Arapoti, Cambará, Castro, Jaguariaíva, Japira, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina, Sengés, Siqueira Campos, que também serão contempladas com o programa. Cada uma destas cidades receberá um novo ônibus para auxiliar no transporte escolar.

Durante a entrega dos primeiros 113 veículos, que foram entregues para atender 97 municípios, o governador Carlos Massa Ratinho Junior expressou sua felicidade ao realizar a entrega dos veículos, que foi realizada cerca de uma semana depois da entrega dos kits escolares, outro recurso impactante para a educação paranaense.

O governador também lembrou outros investimentos feitos dentro do pacote da educação. Destacou, por exemplo, os 32 mil computadores disponibilizados para reforçar os laboratórios de informática das escolas, com “equipamentos de primeiro mundo”. Falou ainda do trabalho para assegurar um ambiente agradável para os alunos em sala de aula.

“Estamos fazendo uma grande compra e levando ar-condicionado às salas de aula. É uma inovação no Paraná. Estamos com 10 mil salas de aulas com ar-condicionado instalado e queremos chegar até 25 mil para levar mais conforto a alunos e professores”, disse Ratinho Junior.

Com estes investimentos, o Governo do Estado do Paraná reforça seu compromisso com a educação de qualidade para os estudantes, conquistando melhorias para garantir um estudo de qualidade e com conforto para todos os paranaenses.