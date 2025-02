Acidente com três veículos deixa dois feridos na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na tarde do domingo (09) na rodovia PR-092, em Arapoti, envolveu três veículos e deixou duas pessoas feridas.

Conforme o registro da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga o município ao Distrito de Calógeras e envolveu um automóvel VW/Gol, um GM/Classic e um GM/Astra. Segundo os relatos colhidos pelos policiais, o motorista do Gol seguia sentido Arapoti quando teria realizado uma ultrapassagem e colidido contra o Classic que transitava no sentido contrário. Em seguida, os veículos atingiram também o Astra.

Equipes de socorro e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento as vítimas. Um homem de 25 anos que conduzia o Gol teve ferimentos moderados e o motorista do Classic, um homem de 36 anos, ferimentos leves. Já o condutor do Astra não ficou ferido.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.