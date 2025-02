São José da Boa Vista retoma projeto de futsal para crianças e jovens

Na última quarta-feira (06), a Divisão Municipal de Esportes de São José da Boa Vista anunciou o retorno do projeto de futsal masculino e feminino, destinado a crianças e jovens do município. As inscrições para participar do projeto estarão abertas a partir da próxima quarta-feira (12) na Divisão de Esportes da cidade.

O programa, que visa o cultivo da prática esportiva e disponibiliza um espaço para o desenvolvimento físico e social dos participantes, estará disponível apenas para crianças e adolescentes que tenham entre seis e 12 anos de idade, tanto para o futsal masculino quanto para o futsal masculino.

Os treinos, que aconteceram nos períodos da manhã e da tarde, foram pensados para oferecer maior flexibilidade e facilitar a participação dos mais jovens da cidade. A proposta é não apenas promover o esporte, mas também criar um ambiente de integração e cidadania, estimulando o trabalho em equipe e a disciplina entre os jovens.

Contudo, aqueles que se interessarem em participar do programa, deverão ir até a Divisão de Esportes da cidade e realizar sua inscrição. As inscrições estarão disponíveis apenas a partir da próxima quarta-feira (12).