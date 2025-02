Troca de tiros termina com adolescente morta e criança ferida no Norte Pioneiro

Uma tragédia registrada na noite da última sexta-feira (07) chocou moradores da cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Um adolescente morreu e outros dois menores ficaram feridos durante uma troca de tiros.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h30 os agentes foram acionados para comparecer a Santa Casa após três adolescentes vítimas de disparo de arma de fogo darem entrada no Pronto Socorro. Diante do chamado, a equipe foi ao hospital para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que uma criança de 12 anos e uma adolescente de 15 anos estavam feridas, além de outra menor de 15 anos de idade que havia entrado em óbito.

Continua após a publicidade

Em contato com a criança, esta relatou aos policiais que ouviu uma briga entre a sua irmã, a menina que morreu, e a outra adolescente que também foi alvejada. Além disso, um homem estaria chamando seu pai na rua, sendo que o homem pegou uma arma e saiu para ver quem era, momento em que houve a troca de tiros.

Já em contato com a adolescente, esta relatou que o pai da jovem que morreu e da criança havia apontando uma arma para ela e depois foi embora. Mais tarde, ela e outros adolescentes estavam na Rua Antônio Negri quando ela teria escutado “Tem criança aqui” e logo em seguida houve os disparos.

Diante da situação, equipes da Rotam foram acionadas e se dirigiram até o Conjunto Fortunato Sibim onde o pai da menina que faleceu e da criança foi encontrado. O homem estava ferido e relatou aos policiais que dois homens foram até sua casa onde houve a troca de tiros e as crianças foram alvejadas. O suspeito ainda entregou aos policiais um revólver calibre 38.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

O caso segue sendo investigado.