Mãe encontra o filho morto após ingestão de antidepressivos

Uma mulher encontrou o filho morto após ele tomar medicamentos. A ocorrência foi registrada no fim da tarde da sexta-feira (07) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h30 os policiais receberam um chamado para comparecer a Rua Quintino Bocaiuva onde um jovem havia sido encontrado morto. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a mãe da vítima, a mulher contou aos policiais que seu filho é usuário de cocaína e na noite da quinta-feira (06) ele havia ingerido cerca de dez comprimidos de amitriptilina, um medicamento antidepressivo.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento da ocorrência.