Mulher vai visitar o irmão e encontra o homem morto

Um homem foi encontrado morto no início da noite da última sexta-feira (07). O caso foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia sido encontrado morto em uma residência situada ao bairro Conjunto Humberto Teixeira. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmaram o óbito da vítima, um homem de 61 anos. Já em contato com uma familiar do idoso, esta relatou que seu irmão tinha problemas de saúde e ao ir lhe visitar o encontroou morto na cama.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionada a equipe da Polícia Civil para dar sequência ao atendimento a ocorrência.