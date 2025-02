Novo golpe no Norte Pioneiro bloqueia conta do banco pelo Whatsapp

Criminosos estão utilizando cada vez mais as redes sociais para aplicar golpes e o que não falta é criatividade para fazer vítimas. Nesta quarta-feira (05), um morador do município de São Sebastião da Amoreira procurou a Polícia Militar após ter sua conta bancária bloqueada ao clicar em um link no Whatsapp.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, um homem de 42 anos procurou a equipe por volta das 18h00 relatando que havia sido vítima de um golpe. Segundo ele, uma pessoa entrou em contato através do Whatsapp informando que ele estava concorrendo ao sorteio de um supermercado que, por sinal, a vítima é cliente.

Papo vai e papo vem, o suspeito enviou um link para que a vítima gerasse um código para participar do referido sorteio, porém, após clicar no link o homem acabou percebendo que teve sua conta bancária bloqueada. Com medo de que os suspeitos pudessem realizar movimentações, a vítima procurou a PM.

Frente aos fatos, o homem foi orientado quanto as medidas cabíveis ao caso.

A Polícia Civil informa que este tipo de golpe tem se tornado cada vez mais comum e as pessoas tem que estar atentas, pois os criminosos utilizam de diferentes tipos de abordagem e “iscas” para assediar as vítimas e fazer com que elas cliquem nestes links.